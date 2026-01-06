俳優で、登録者数185万人を誇る2人組野球系YouTuber「あめんぼぷらす」のメンバー「しょーた」こと羽谷勝太（29）が6日、インスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを報告した。羽谷は「この度、長らくお世話になりました、株式会社GROVEを退所する運びとなりました」と報告。「これまで支えてくださった関係者の皆様には、心より感謝申し上げます」とつづった。今後の活動については「これまでと変わらず俳優業、そしてYouT