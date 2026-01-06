モデルの古谷恵さんが、2025年12月19日に死去していたことが、所属事務所「ボン イマージュ」の公式サイトで公表されました。４７歳でした。 【写真を見る】【訃報】 モデル・古谷恵さん死去４７歳21年・ステージ４の大腸がんを公表雑誌・ＣＭなどで活躍公式サイトでは「弊社所属の古谷恵さんが2025年12月19日、誠に残念ながら逝去されました。」と、報告。続けて「以前より闘病されており、懸命に治療に取り組まれ