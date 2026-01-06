高市首相は6日午後2時過ぎ、経済3団体の会合に出席し「とにかく強い経済を作ろう」と呼びかけました。高市首相が出席し、自民党本部で6日開かれた仕事始めの会合は、鳥取・島根で地震が発生したわずか12分後に始まりました。高市首相：新年おめでとうございます。先ほど10時18分ごろ、島根県・鳥取県で震度5強の地震を観測しました。地震への対応で始まった高市首相の仕事始め。あいさつの最中にも防災速報の通知音が。高市首相：