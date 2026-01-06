黒柳徹子（92）が、6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）で、ゲスト出演した歌手の前川清（77）にまつわるエピソードを明かした。黒柳は「あの方と結婚していらしたんでしょ？あなた。すごいですよね」と、前川が71年に結婚したが翌年に離婚した元妻、13年に亡くなった歌手の藤圭子さんについて聞いた。前川は「結婚してましたよ。同じ町内でしたからね」と話すと、黒柳が「同じ町内で、私とあなたと」と続け