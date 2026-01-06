NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』公式Instagramが更新され、制作統括からのメッセージが公開された。あわせて、てい役の橋本愛もInstagramを更新し、作品とともに走り抜けた1年を振り返っている。 参考：『ばけばけ』『べらぼう』が象徴するNHKドラマの新たな挑戦2025年ドラマ座談会【後編】 公式アカウントの投稿では、「放送開始から1年間、アカウント開設から1年3か月」のあいだ寄り添っ