Image: Boston Dynamics 反逆しないで欲しい感じの顔。ボストンダイナミクスとGoogle DeepMindがCES 2026で提携を発表しました。DeepMindのロボット向けファウンデーションモデル「Gemini Robotics」が、ボストンの新型ヒューマノイドに統合されることになります。産業ロボットが大きく未来へ動き出したかもしれません。現実世界で行動できるロボット×最先端のマルチモーダルAIGemini Robot