◆バレーボール・全日本高校選手権佐賀学園2―1弘前工（6日、東京体育館）男子の佐賀学園が弘前工（青森）に逆転勝ちした。【春高バレー男子の結果＆組み合わせはこちら】第1セットは初戦の緊張もあって失ったものの、その後の2セットを連取。持ち前のコンビバレーを展開し、攻守の要となる主将の大古場光希（3年）は「第1セットは焦りもあってミスが多くなったが、その後は速いコンビバレーができた」とうなずいた。2回