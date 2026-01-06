東京都で開かれている春の高校バレー・全日本高校選手権。男子代表の高崎が６日、初戦に臨みました。 対戦相手は６年ぶりの春高出場となる島根代表の安来です。 高崎は第１セット、相手の粘り強い守備に苦しみ、ビハインドの展開となります。終盤、エース兒玉にトスを集めますが、２０対２５でこのセットを落とします。 続く第２セット、高崎は準備してきた多彩な攻撃を仕掛けますが、うまくかみ合わず、１５対２５