¸©µÄ²ñ¤Î¿·½Õ¸òÎ®²ñ¤¬¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¡¢°æ²¼ÂÙ¿­µÄÄ¹¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¤òÁÛÄêÆâ¤Ë²¡¤·Î±¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹¤ÎÈ÷¤¨¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Ä£¸©Ì±¥Ûー¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸©µÄ²ñ¼çºÅ¤Î¿·½Õ¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä»ÔÄ®Â¼Ä¹¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Ê¤ÉÌó£²£´£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ²¼ÂÙ¿­µÄÄ¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬Ç¯»Ï¤«¤éµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ °æ²¼ÂÙ¿­µÄ