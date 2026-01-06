縁起だるまの発祥の地として知られる群馬県高崎市の少林山達磨寺で、新春恒例の「だるま市」が始まり、県内外の多くの人でにぎわっています。 この「だるま市」は江戸時代から３３０年以上続く少林山達磨寺の伝統行事で、七草大祭の縁日に合わせて毎年１月６日と７日に開かれているものです。境内には、高さ９センチから７５センチまでの大小さまざまなだるまが並びます。 また、ことしの干支にちなんだ午のデザインやカラフルな