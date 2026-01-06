上毛新聞社の新年交歓会が開かれ、群馬県内各界の代表約８８０人が出席して新年の幕開けを祝いました。 上毛新聞社の新年交歓会は日本トーターグリーンドーム前橋で開かれました。 関口雅弘社長は、「フェイクニュースがまん延する中、記者がコツコツと事実確認を行いデジタルもアナログの紙面も重ねて頑張っていきたい」と、あいさつしました。 また、山本知事は、「群馬県の勢いを加速させ、数