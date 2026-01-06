◆バレーボール・全日本高校選手権福岡女学院0―2文京学院大女（6日、東京体育館）春高バレーの女子2回戦で、初戦に臨んだ全国総体2位の福岡女学院（福岡）は文京学院大女（東京）に0―2（16―25、21―25）で敗れ初戦で姿を消した。2大会ぶり2度目の出場での大会初勝利はならず、主将でセッターの萩原千尋（3年）は「司令塔として、チームの主将として、チームを勝たせることができなかったことが一番悔しい」と両手で顔を覆