高崎商工会議所の新年祝賀パーティーが開かれ、政財界の関係者が新年を祝いました。 群馬県高崎市のホテルで開かれた祝賀パーティーには、地元企業の関係者や国会議員、県議など約２８０人が参加しました。高崎商工会議所は去年１１月に創立１３０周年を迎えました。 串田紀之会頭は「物価高や人手不足など、構造的な課題に直面している」と話したうえで、「創立当時の姿勢に立ち返り、産業と地域の発展