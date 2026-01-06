県警本部で、６日、仕事始め式が行われ、倉木本部長が「安全・安心を実感できる群馬県の実現を目指して全力で取り組んでほしい」と訓示しました。 仕事始め式には、県警本部の幹部職員ら約５０人が出席しました。 倉木本部長は、はじめに、みなかみ町の関越自動車道で発生した多重事故をはじめ、ニューイヤー駅伝の交通対策など、年末年始の期間中も対応にあたった職員らをねぎらいました。 そして、ことしの重点目