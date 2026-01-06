群馬県の新年度当初予算編成に向けて山本知事は６日から各部局へのヒアリングを始めました。 知事ヒアリング初日の６日は、板野産業経済部長が新年度の当初予算編成に向けて４つの柱を説明しました。 このうち挑戦する企業を後押しする事業では「ぐんまＤＸ技術革新補助金」について上限額を５００万円から１０００万円に引き上げるほか、獣害対策にあてる補助金を新設するなど方針を説明しました。 山本知事は、アメリカの関税