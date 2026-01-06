５日に告示された前橋市長選挙と市議補選の期日前投票が６日から始まりました。 前橋市長選と市議補選の期日前投票は、６日から市内１７カ所で始まりました。このうち、市役所１階のロビーには投票所が設けられ、初日から多くの有権者が一票を投じていました。 前回、２年前の市長選の期日前投票者数は、投票者全体の約３３％にあたる３万５６９８人でした。 期日前投票所は市役所をはじめ、各支所や市民サービスセ