ボートレース平和島の「第55回東京ダービー」は6日、予選3日目が行われた。仲航太（26＝東京）は2年間（24、25年）務めた平和島のフレッシュルーキーを卒業した。当地は6コースから初優勝（24年11月6〜11日、東京大阪福岡三都市対抗戦）を飾るなど、結果もしっかり残している純地元水面だ。ただ、今節は少し苦しんでいる。6号艇で5コース発進となった6Rは6コースから伸びた伏田裕隆に捲られた上に、1マークで失速して6着惨敗