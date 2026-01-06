村議会の不信任決議を受けて村長を辞職した松谷浩一（まつたに・こういち）氏（63）が、1月20日告示の、出直し村長選挙への立候補を正式に表明しました。 【写真を見る】球磨村長選挙不信任で辞職の松谷氏が立候補へ「最終的には村民の判断」引退示唆から翻意…すでに新人2人も表明 松谷氏は村長だった12月12日、村の施設で発生した従業員への賃金未払い問題を放置したことや、村議会の議決を経ずに村の土地を無償で貸与したこ