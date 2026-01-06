新潟県内は1月6日もこの時期としては強い寒気が入っていましたが、7日は抜けて、8日にはまた流れ込み広く雪になりそうです。石黒菖気象予報士の解説です。 注目したいのが3連休です。11日日曜日から寒気が一層深まりまして、14日火曜日頃にかけて強い寒気が居座って、どうやら寒波になりそうなんです。雪の降るタイミングが早まりそうでして、日曜日から雪で、火曜日にかけて雪の影響が長引く可能性があります。大雪の可能性もあ