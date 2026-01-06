大関安青錦（左）と稽古する関脇霧島＝両国国技館の相撲教習所2場所ぶりに関脇復帰の霧島が順調に仕上がっている。6日は両国国技館での時津風一門による連合稽古で鋭い動きを披露し、新大関安青錦とは攻防のある内容で1勝2敗。「負けないようにしっかりと力を出した」と充実感を漂わせた。先場所は11勝4敗の好成績を残し、大関復帰へと奮闘中だ。20代最後の年を迎え「昨年よりも活躍できるようにしたい。力を出す相撲が一番」