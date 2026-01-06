松竹は６日、東京都中央区の歌舞伎座で公演中の「寿初春大歌舞伎」に出演している歌舞伎俳優の松本白鸚（はくおう）さん（８３）が体調不良のため、同日の舞台を休演したと発表した。代役は中村東蔵さん（８７）が勤めた。今後の出演は決定し次第、同社のホームページで公表する。