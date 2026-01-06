日清食品は1月5日、「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」(希望小売価格271円/税別)を全国で発売した。「カップヌードル 背脂豚骨醤油 ビッグ」(希望小売価格271円/税別)「カップヌードル ビッグ」シリーズは、カップヌードルのビッグサイズ商品として1991年に発売して以来、若者を中心に支持を集めてきた。今回、若い世代を中心に人気の"ガッツリ系ラーメン"をカップヌードル流にアレンジした商品が発売された。同商品は、醤油