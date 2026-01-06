新日本プロレスは６日、１・４東京ドームのプロレスデビュー戦でＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取した２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロンが２月１１日の大阪大会で初防衛戦を行うことを公式サイトで発表した。ウルフの初の防衛戦の相手は成田蓮に決まった。２月１１日の「ミクチャｐｒｅｓｅｎｔｓＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧｉｎＯＳＡＫＡ」（大阪府立体育会館）で対戦する。４日に