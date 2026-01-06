◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・村田昴―同級１１位ガブリエル・サンティシマ（２月７日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーバンタム級王者・村田昴（２９）＝帝拳＝が、２月７日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４０」で、同級１１位ガブリエル・サ