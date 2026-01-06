有田焼の人間国宝、十四代今泉今右衛門さんが、仕事始めにあたる「初窯出し」を行いました。33時間かけて焼き上げた、花瓶や湯飲みなどがお目見えしました。 佐賀県有田町の今右衛門窯では、6日午前8時から神事が執り行われました。その後、仕事始めとなる「初窯出し」が行われ、有田焼の人間国宝、十四代今泉今右衛門さんが作品を窯から取り出しながら、質感や発色を一つ一つ確かめていました。窯から取り出されたのは、去年12