ドル円１５６．３０近辺、ユーロドル１．１７１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は156.30近辺、ユーロドルは1.1715近辺で推移している。いずれも小幅の振幅にとどまっており、現在の水準は前日NY終値付近（ドル円156.38、ユーロドル1.1722）となっている。ベネズエラ危機に関しては次の展開待ちとなっており、初動反応は一巡した格好。明日以降の発表される米雇用関連統計待ちのムードが広