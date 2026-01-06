欧州株調整ムード、仏ＣＡＣ指数０．５４％安 東京時間19:15現在 英ＦＴＳＥ100 10046.81（+42.24+0.42%） 独ＤＡＸ24883.31（+14.62+0.06%） 仏ＣＡＣ40 8167.63（-43.87-0.54%） スイスＳＭＩ 13230.35（-16.97-0.13%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:15現在 ダウ平均先物MAR 26月限49108.00（-120.00-0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限