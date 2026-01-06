ポンド買い続かず、対ユーロでの上げを消す＝ロンドン為替 ロンドン午前、序盤に買われたポンド相場が失速している。英ＦＴ指数は最高値を更新と好調な動きを示している。しかし、英サービス業PMI確報値が速報値から大幅に下方改定されたことが響いたようだ。対ユーロで買いが先行したものの、足元では値を戻している。ポンドドルは1.3528-1.3568レンジで上に往って来い。ポンド円はロンドン時間に入ると売