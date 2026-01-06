プロレスラーの蝶野正洋さんが児童買春に警鐘を鳴らしました。動画を制作した東京都と警視庁は、都内の繁華街を中心に児童買春への対策を進めていて、大人として児童買春は犯罪という認識を強く持ってもらいたいとしています。この動画は、都のウェブサイトや歌舞伎町にある大型ビジョンなどで1月18日まで放映されます。