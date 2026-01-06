サンリオグループが手掛ける大分県日出町の屋外型テーマパーク「ハーモニーランド」。 2025年12月、この施設のリゾート化に向けた構想が発表されました。投資総額は数百億円に上り「天空のパーク構想」と名付けられたこの計画の展望を聞きました。 サンリオエンターテイメント小巻亜矢社長 ◆サンリオエンターテイメント小巻亜矢社長（2025年12月大分県