大分海上保安部は6日、潜水士による2026年最初の訓練を行いました。 大分市で行われた訓練には海で事故や遭難が起きた際に救助活動などを行う巡視船やまくにの潜水士4人が臨みました。 訓練では4人が船からおよそ5メートル下の海に飛び込みます。 大分海上保安部の訓練 このうち、2025年7月に潜水士になった堂園尚暉さんは飛び込む前に抱負を述べていました。 ◆堂園尚暉さん「ことしは2026年、すべての