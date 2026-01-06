山梨・富士河口湖町でカメラが捉えたのは、交差点を曲がった先に現れた逆走車です。自覚があるのか左にウィンカーを出していますが、止まることなく、じりじりとこちらに向かって前進。目撃者は速度を落とし何とか正面衝突は免れました。目撃者：自分も場合によってはどうなっていたか…ゾッとします。怖かった。なぜ、そこに？目を疑う光景は東京・世田谷区でも。信号待ちをしていたドライバーが目撃したもの…、それは歩道の上を