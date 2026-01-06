スタジオには気象予報士の平島さんです。きのうは二十四節気の1つ、「小寒」でしたね。これから節分までのおよそ1か月間は「寒の内」と呼ばれ、1年で最も寒い時期になります。きょうの富山県内は、暦どおりの寒さとなりました。けさの最低気温は、富山市で氷点下0.1度など、観測10地点全てで氷点下となり、中でも上市町東種では氷点下4.7度を記録し、この冬一番の冷え込みでした。今後の天気はどうでしょうか。短い周期で気温が高