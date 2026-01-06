不倫していいことなんて、なにもありません。誰も幸せになれないことはわかっていても、それでも禁断の恋に足を踏み入れてしまうのが怖いですよね。今回は、不倫をやめられない女性が家族に縁を切られた話をご紹介いたします。サレ妻の姉に縁を切られた「姉は妊娠しているのですが、切迫早産で入院することになりました。姉の旦那さんは不倫していたようで、入院に至ったのはそのストレスも関係しているかもしれないそう。それを聞