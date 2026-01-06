くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）の“MADな芸人”5人による特別番組『MAD5』（ABEMA）。1月5日（月）の初回放送では、SNSをざわつかせた池田の“衝撃ヘアチェンジ”の全貌が明らかになる場面があった。©AbemaTV,Inc.唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り