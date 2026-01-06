浦和レッズは6日、明治安田J1百年構想リーグに向けた新体制発表会見を行った。レンタル復帰組などを含めた新加入選手11人の合同会見も実施。京都でJ1リーグ戦33試合に出場したDF宮本優太は「タイトルを獲得できるように全力でぶつかっていきたい」と力強く意気込んだ。今季は秋春制へのシーズン移行が行われるため、2月からのハーフシーズンは昇降格のない百年構想リーグを実施する。J1は東西10クラブずつに分かれてホーム&