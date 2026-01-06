中日ドラゴンズ2軍の本拠地の移転先に、新たに三重県桑名市も名乗りをあげました。ドラゴンズの2軍の本拠地・ナゴヤ球場は、老朽化を理由に2030年代前半の移転を目指し、球団側は新年度前半から移転先を公募します。桑名市の伊藤徳宇市長：「ドラゴンズの2軍に来ていただくことは、本当に大きな地域活性化に繋がるんじゃないかなと期待しています」桑名市の伊藤徳宇市長は6日午後に会見を開き、伊勢湾岸自動車道の湾岸長島IC