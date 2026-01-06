県内は6日朝、各地で冷え込み8つの地点で最低気温が氷点下を観測しました。寒さが続く中、長島町では「ブーゲンビリア」の花が鮮やかに咲き誇り、春のような気分を味わうことができます。午前7時ごろの伊佐市です。川霧が発生し、湯気のように立ち上る光景が見られました。こちらの家では、溜めてあった水が氷になっていました。（女性）「張っている本当に。割れないな。割れない割れない」6日朝の県内は各地で冷