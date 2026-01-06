韓国６人組男性グループ・２ＰＭが、日本デビュー１５周年を記念してコンサートを開催すると６日、韓国メディアの日刊スポーツなどが報じた。２ＰＭの所属事務所・ＪＹＰエンターテインメントはこの日、同メディアの取材に応じたとし「２ＰＭは日本デビュー１５周年を記念して、現地コンサートの準備中だ」「具体的な公演日程や会場は、追って発表する」と明かしたという。２ＰＭは２００８年に韓国でデビューし、１１年に日