女優の出口夏希が6日、都内で、南沙良とダブル主演した映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」（監督児山隆、16日公開）完成披露試写会に出席した。今年の抱負は「よく食べよく寝てよく笑う」だといい「去年いっぱいできて、凄い幸せだった。今年も同じく幸せでいられますように」と願いを語った。お正月はゆっくりできたようで「ずっと食べて寝てました」と抱負達成に向けて良いスタートダッシュを切った。禁断の課外活