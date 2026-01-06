2020年の豪雨で被災し、5年半を経て復活した老舗旅館。営業再開して1組目の宿泊客には、『特別な思い』がありました。 【写真を見る】あの日、大雨の中でシャッターを切った…被災地で交わした“結婚式の約束” 5年越しに実現復活した旅館に「感無量」 被災した旅館とその復活を待ち続けた夫婦、それぞれの門出の日です。 あの日から5年半 鶴之湯旅館 土山大典さん「初めて見る水位でした。逃げるのに必死だったという