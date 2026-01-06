6日午前、大分県竹田市で交差点を歩いていた高齢の女性が70代男性が運転する乗用車にはねられ、意識不明の重体になっています。 【写真を見る】交差点で歩行中の高齢女性が車にはねられ重体78歳男性が運転大分・竹田市 6日午前10時前、竹田市玉来の市道で交差点を歩いていた高齢女性が、乗用車にはねられました。 この事故で女性は頭などを強く打って病院で手当てを受けていますが、意識不明の重体です。運転していた男性に