日本郵船の長沢仁志会長は６日、経団連など経済３団体や業界団体の新年祝賀会で報道陣の取材に応じた。米国によるベネズエラでの軍事作戦に関し、「（地政学リスクが海運に与える影響は）むちゃくちゃある。あの海域は非常に厳しい状況になる。海運会社として日本にしっかりモノを届けるために何をすべきか、シミュレーションはしていかないといけない」と述べた。