「LDHは、焼鳥職人を“アーティスト”として位置づけ、その地位向上を目指すとともに、日本が誇る食文化と焼鳥の魅力を、世界へ向けてエンタテインメントとして発信してまいります」1月5日、『EXILE』や『三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE』など多くのアーティストを抱えるLDHが、公式サイトを更新。焼鳥職人を“アーティスト”として迎えるという異例の発表に、ネット上では驚きの声が広がっている。「LDHは、公式サイ