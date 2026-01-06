【モデルプレス＝2026/01/06】7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（西山智樹・前田大輔・小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイ）が6日、都内で行われたショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』の前日プレスコール・囲み取材に出席。目標を語った。【写真】タイプロ・日プ出身ら集結の華やか新グループ◆TAGRIGHT、囲み取材に出席timelesz（タイムレス）の追加メンバーを募集する「timelesz project -AUDITION-」