乃木坂46の五百城茉央が、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社） 1月13・20日新春合併号で表紙に登場した。【写真】2.5次元モデルの妄想グラビアも！「週刊SPA!」最新号フォトギャラリー■表紙の人・美女地図：五百城茉央（乃木坂46）鮮やかに華やかに。乃木坂46の五百城茉央が、振袖姿で「週刊SPA!」初登場!!二十歳の集いを迎え、さらなる飛躍が期待される注目メンバーが、2026年の始まりを艶やかに彩る！鮮やかに華やかに、