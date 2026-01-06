タレントの東原亜希が6日にインスタグラムを更新し、新年のあいさつとともに、夫でシドニー五輪金メダリストの柔道家・井上康生との夫婦2ショットを公開した。【写真】東原亜希、夫・井上康生とレアな夫婦ショット東原は「今年もよろしくお願いします♡（遅）」とあいさつ。「やっと通常モード。韓国の記憶がすでに薄れてきていますが、年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました」と、新年を家族で迎えたことを