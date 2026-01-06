WurtSが、自身初のアリーナワンマンライブ＜WurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-＞の開催を2月に控える中、2024年に開催した初の日本武道館公演＜WurtS LIVE AT BUDOKAN＞の本編フルサイズを、1月10日20時よりYouTubeにてプレミア公開することを発表した。https://youtu.be/QsiAVV3U1JEアリーナワンマンライブは、タイトル通り「WurtSの頭の中の世界を皆さんに届けたい」と語る＜WurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-＞。WurtSが