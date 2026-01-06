メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、岡山県の小学校教師の男が再逮捕されました。逮捕はこれで3回目です。 児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されたのは、岡山県の小学校教師甲斐海月容疑者（27）です。 警察によりますと甲斐容疑者は去年、岡山県内の施設で時計型カメラを使って着替え中の女子児童3人を盗撮し、このうち2人の児童ポルノを製造した疑いがもたれて