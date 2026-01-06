日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）はミラノ・コルティナ五輪開幕まであと１か月を迎えた６日、日本選手団の旗手について、スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）を選任したことを発表した。２５歳で、前回２２年北京五輪の男子５００メートルで銅メダルを獲得している。五輪の開会式の入場行進の旗手については、最大２人（男女各１人）が指定できる。女子については、今後選任する予定とした。なお、１８日の結団